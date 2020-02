Devil May Cry 5 è ora il gioco più venduto della serie

A distanza di quasi un anno dal lancio, Devil May Cry 5 è già diventato il videogioco più venduto dell’intera serie targata Capcom.

La compagnia di Osaka ha infatti aggiornato la pagina delle vendite sei suoi titoli principali, svelando che le unità totali piazzate da Devil May Cry 5 hanno raggiunto quota 3,1 milioni, diventando così anche il diciannovesimo videogioco Capcom più venduto di sempre. Poco più in basso, in ventunesima posizione, troviamo Devil May Cry 4 con le sue 3 milioni di copie.

Per quanto riguarda le altre incarnazioni del franchise, scendendo più giù nella classifica troviamo DmC: Devil May Cry di Ninja Theory a quota 2,4 milioni di copie vendute, il primo Devil May Cry a 2,16 milioni, e Devil May Cry 2 a 1,7 milioni. Infine, fanalino di coda di questa classifica, Devil May Cry 3, che deve accontentarsi di aver piazzato appena un milione di copie, nonostante sia innegabilmente il preferito dai fan.

