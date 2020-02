Baldur's Gate 3 difficilmente uscirà nel 2020

Di recente Google ha inserito Baldur’s Gate 3 tra i giochi in uscita su Stadia entro la fine del 2020, tuttavia Larian Studios ha voluto smentire quanto riportato dal colosso di Mountain View.

Intervenendo sulle pagine virtuali di PCGamesN, un portavoce dello studio belga ha precisato che l’aggiunta dell’attesissimo gioco di ruolo nell’elenco formato da Google è stata frutto di un errore. L’esponente di Larian Studios spiega che il team non ha ancora annunciato una data di uscita e che difficilmente Baldur’s Gate 3 vedrà la luce del sole entro la fine dell’anno in corso.

A questo punto non ci resta che attendere qualche altro giorno per saperne di più: gli sviluppatori, infatti, riveleranno ulteriori novità su Baldur’s Gate 3 nel corso di un evento dedicato che si terrà il prossimo 27 febbraio.

