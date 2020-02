State of Decay 2: Juggernaut Edition, svelata la data di uscita

Microsoft ha annunciato la data di uscita di State of Decay 2: Juggernaut Edition, la versione aggiornata e completa di tutti gli add-on del sandbox in salsa zombie targato Undead Labs.

Tra i nuovi contenuti introdotti in questa edizione troviamo una mappa inedita ambientata nella fittizia cittadina di Providence Ridge, oltre a una serie di armi aggiuntive e una rivisitazione del comparto grafico. La Juggernaut Edition include anche i DLC Independence Pack, Daybreak Pack e Heartland.

State of Decay 2: Juggernaut Edition sarà disponibile su PC e Xbox One dal 13 marzo. Da notare che i possessori del gioco riceveranno gratuitamente l’aggiornamento a questa nuova edizione.