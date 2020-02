Xbox Game Pass si aggiorna questo mese con una serie di nuovi titoli tra cui due nuove grandi aggiunte al servizio Microsoft, Kingdom Hearts 3 e Yakuza 0.

I giocatori Xbox One abbonati al servizio potranno giocare gratuitamente a Ninja Gaiden 2 a partire dal 20 febbraio, seguito da Kingdom Hearts 3, il sequel spirituale di Theme Hospital – Two Point Hospital e Wasteland Remastered, tutti il 25 febbraio. Il giorno successivo sarà il turno di Yakuza 0, mentre il 27 febbraio giungerà su Xbox Game Pass anche Jackbox Party Pack 3, una simpatica raccolta di minigiochi.

Tra titoli di alto profilo quali Fallout 3, Juast Cause 4, Batman Arkham City e Rise of the Tomb Raider, il catalogo di Xbox Game Pass si sta arricchendo sempre più.

Su PC, gli abbonati al servizio otterranno questo mese Yakuza 0, Wasteland Remastered e Two Point Hospital, più Reigns: Game of Thrones e Indivisible.

Fonte

