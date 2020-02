Empire of Sin è stato rinviato al prossimo autunno

Avrebbe dovuto vedere la luce in questi primi mesi del 2020, peccato che Empire of Sin sia stato rinviato fino al prossimo autunno.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori guidati da Brenda e John Romero: intervenendo su Twitter, il team ha spiegato di aver bisogno di più tempo per completare i lavori su questo particolare tattico a turni ambientato durante il proibizionismo.

Vi ricordiamo che Empire of Sin verrà pubblicato da Paradox Interactive su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

