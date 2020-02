Code Vein: disponibile il secondo DLC Frozen Empress

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato Frozen Empress, il secondo DLC di Code Vein.

Dopo aver sconfitto l’Hellfire Knight, questo secondo contenuto aggiuntivo permetterà ai giocatori di affrontare la Frozen Empress. Regnante su di una nuova sezione delle Profondità, la Celestial Ice Prison, e rafforzata dai suoi cristalli, la Frozen Empress sarà un boss difficile da sconfiggere. In aggiunta a questa sfida, i giocatori potranno anche sbloccare nuovi outfit, trovare nuove armi in grado di infliggere danni da ghiaccio e sperimentare un nuovo Codice.

Il contenuto aggiuntivo è già disponibile su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4 e Xbox One. Bandai Namco fa inoltre sapere che il terzo e ultimo DLC del Season Pass verrà pubblicato nel corso del mese di marzo.