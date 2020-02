Destiny 2: le Prove di Osiride ritorneranno nella Stagione dell'Intrepido

Bungie ha finalmente confermato il ritorno delle Prove di Osiride, le quali faranno il loro debutto in Destiny 2 a partire dalla Stagione dell’Intrepido.

Questa modalità di gioco PvP 3vs3 sarà disponibile solamente durante i weekend. Ogni team dovrà cercare di accumulare il maggior numero di vittorie possibile prima di perdere per un totale di tre volte. Ovviamente più si vince e maggiori saranno le ricompense raccolte alla fine. Come spiegato dagli sviluppatori nel video presente qui in alto, le Prove di Osiride potranno contare sul ritorno di tre mappe multiplayer del primo Destiny: si tratta di Calderone, Anomalia ed Esodo Blu. Saranno disponibili anche i set di armature originali.

Il team di sviluppo ha poi lasciato intendere che le Prove di Osiride non saranno l’unica aggiunta della prossima stagione di Destiny 2, dunque aspettiamoci qualcosa anche sul versante PvE.

Infine vi ricordiamo che la Stagione dell’Intrepido sarà disponibile a partire dal reset settimanale del 10 marzo.