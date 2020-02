Facebook acquisisce Sanzaru Games, gli autori di Asgard's Wrath

Facebook ha annunciato di aver appena acquisito Sanzaru Games, lo studio di sviluppo californiano autore dell’acclamatissimo Asgard’s Wrath.

La compagnia entra così a far parte della famiglia degli Oculus Studios, tuttavia Facebook ci tiene a precisare che Sanzaru Games continuerà a operare in maniera indipendente sui progetti futuri e su quelli attualmente in lavorazione.

A tal proposito, Mike Verdu, director of content di Oculus Studios, non ha voluto sbottonarsi su quali siano questi progetti in sviluppo, ma è altamente probabile, per non dire quasi certo, che questi vedranno la luce esclusivamente sui dispositivi per la realtà virtuale di proprietà di Facebook.

