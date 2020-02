Project GG di PlatinumGames si mostra con un teaser trailer

PlatinumGames ha pubblicato un teaser trailer per Project GG, il prossimo titolo dagli autori di Bayonetta annunciato questa mattina.

Il teaser conferma il setting alla Ultraman che dovrebbe essere al centro della nuova esperienza confezionata fa PlatinumGames, vediamo infatti un uomo trasformarsi improvvisamente in un gigantesco supereroe corazzato per poi correre contro un mostro gigante che sta devastando una città. Insomma rispecchia in tutto e per tutto l’universo di Ultraman, sarà da vedere come questo verrà sviluppato in Project GG.

Al momento non sappiamo nè genere, nè data d’uscita, nè tantomeno piattaforme di lancio, tuttavia nella giornata di domani sulle pagine del nuovo numero di Famitsu verranno rivelate nuove informazioni sul gioco.

Restate dunque sintonizzati per ulteriori aggiornamenti che non tarderanno ad arrivare.

