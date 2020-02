Black Desert Online è gratis su Steam per un periodo limitato

A distanza di quattro anni dalla pubblicazione, Black Desert Online è gratis su Steam per chiunque ne faccia richiesta.

Per un periodo di tempo limitato, per essere precisi fino al prossimo 2 marzo, è possibile riscattare una copia gratuita del MMORPG targato Pearl Abyss e mantenerla per sempre nella propria libreria virtuale.

Per approfittare della promozione basta scaricare il gioco dall’apposita pagina presente su Steam e avviarlo almeno una volta, dopodiché si riceverà anche uno Starter’s Package gratuito.

