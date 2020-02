Metro Redux è ora disponibile per Nintendo Switch

Deep Silver e 4A Games annunciano oggi che Metro Redux, che include le versioni definitive di Metro 2033 e Metro Last Light oltre a tutti i DLC, è ora disponibile per Nintendo Switch.

Sviluppato in-house da 4A Games nel giro di 8 mesi, Metro Redux garantisce un’esperienza impeccabile a 720p nativi in modalità portatile e a 1080p quando si gioca in docking – il tutto mantenendo i solidi 30 fps.

Per celebrare il lancio di Metro Redux è stato pubblicato un nuovo trailer che trovate qui sotto:

Metro Redux è disponibile in versione fisica con entrambi i giochi e tutti i DLC racchiusi in una cartuccia da 16GB con nessun contenuto aggiuntivo in più da scaricare, e in versione digitale sul Nintendo e-shop.