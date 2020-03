Legends of Runeterra: pubblicata la nuova patch 0.9.1

Riot Games ha pubblicato la nuova patch di Legends of Runeterra che porta il gioco alla versione 0.9.1.

Questo aggiornamento riduce il tempo di esecuzione di un discreto numero di animazioni, come i pescaggi, le evocazioni, il passaggio del turno e l’inizio di un nuovo turno, rendendo molto più fluido il ritmo di gioco. Disponibili anche le nuove plance di Jinx e Garen, mentre sono stati aumentati i punti esperienza guadagnati al termine di una sfida tra amici.

La patch di Legends of Runeterra risolve anche una serie di bug minori; l’elenco completo delle modifiche apportate dall’aggiornamento è consultabile sul sito ufficiale del gioco.

