Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Link Evolution in arrivo su PC e console

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà esclusivamente in formato digitale su PlayStation Store, Microsoft Store e Steam dal 24 marzo al prezzo di €39,99.

Qui sotto il nuovo trailer dedicato a Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution:

I duellanti che possiedono la versione Nintendo Switch del gioco, uscita precedentemente, potranno scaricare gratuitamente tutti i nuovi contenuti dal 24 marzo.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution permette ai duellanti di creare e personalizzare i loro deck da una selezione di oltre 10.000 carte, il quantitativo più grande mai apparso in un videogioco dedicato a Yu-Gi-Oh!. Questo videogioco permetterà di rivivere più di 20 anni di storia di Yu-Gi-Oh! e includerà alcune delle più memorabili storie dello show televisivo.

I duellanti possono visitare ora la pagina ufficiale di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution per avere maggiori informazioni.

Qui di seguito l’elenco delle principali caratteristiche di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution:

Le strategie nei duelli saranno ancora più avvincenti grazie alla presenza di 900 nuovissime carte, per un totale di più di 10,000 carte di Yu-Gi-Oh!

Nuovi personaggi provenienti da Yu-Gi-Oh! VRAINS si uniscono alla mischia tra cui Varis, Emma, Lightning e molti altri ancora.

Nuovi duelli e nuove storie provenienti dalla serie animata Yu-Gi-Oh! VRAINS

Tutti contenuti originali e i contenuti dei DLC di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, così come tutti gli aggiornamenti post lancio, saranno inclusi nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e Steam di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel: Link Evolution.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà in formato digitale su PC, PS4 e Xbox One dal 24 marzo.