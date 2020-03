Valve Index: il visore tornerà in vendita tra pochi giorni

Dopo essere andato tutto esaurito in seguito all’annuncio di Half-Life: Alyx, il visore Valve Index sta per tornare in vendita proprio in vista della pubblicazione del nuovo videogioco della compagnia di Bellevue.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Valve via Twitter, specificando che il visore per la realtà virtuale sarà nuovamente disponibile per l’acquisto a partire dal tardo pomeriggio del prossimo 9 marzo. Da notare che la stessa compagnia spiega che anche questa volta le scorte di Valve Index sono limitate, dunque è probabile che si verifichi nuovamente una situazione simile a quanto già visto all’inizio di gennaio. Valve fa sapere che nei prossimi mesi verrà aumentato il livello di produzione dei visori in modo da evitare il prosciugamento di tutte le scorte.

Vi ricordiamo, infine, che ogni acquisto di Valve Index include anche una copia di Half-Life: Alyx, in uscita il prossimo 23 marzo.

