Epic cancella l'Unreal Fest Europe 2020 a causa del Coronavirus

Mentre la GDC 2020 è stata rinviata e si teme che lo stesso destino possa coinvolgere l’E3 2020, Epic Games ha deciso di cancellare del tutto l’Unreal Fest Europe 2020.

La manifestazione avrebbe dovuto tenersi in quel di Praga dal 29 aprile all’1 maggio, tuttavia l’incedere dell’epidemia da Coronavirus ha costretto la compagnia americana a mandare a monte tutti i progetti. In un breve comunicato diffuso nelle scorse ore, Epic Games fa sapere di essere in contatto con alcune delle personalità che avrebbero dovuto intervenire alla kermesse europea in modo tale da spostare almeno una parte dei loro interventi in altri eventi o in presentazioni online.

Infine, la compagnia spiega di essere già al lavoro per l’organizzazione dell’Unreal Fest Europe 2021, ma i dettagli relativi alla prossima manifestazione verranno diffusi in seguito.

