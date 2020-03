Valorant avrà microtransazioni ma niente loot box

Continuano a moltiplicarsi le informazioni su Valorant, il nuovo FPS competitivo online di Riot Games. Ora veniamo a sapere che, come gran parte dei titoli free-to-play in commercio, anche la nuova creazione degli autori di League of Legends includerà un sistema di microtransazioni.

Gli sviluppatori spiegano che tale sistema permetterà agli utenti di acquistare skin e altri elementi di personalizzazione estetica attraverso denaro reale; tuttavia non saranno presenti loot box: ogni oggetto sarà acquistabile senza passare attraverso un sistema probabilistico.

Gli autori di Valorant tengono a precisare, inoltre, che tutti questi oggetti non avranno alcun impatto sul gameplay.

