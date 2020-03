Xbox in seguito alla cancellazione dell'E3 2020 ospiterà un evento digitale

In seguito alla recente cancellazione dell’E3 2020 a causa del Coronavirus, Microsoft ha annunciato come procederà di conseguenza.

Microsoft, uno dei pochi sostenitori dello show di quest’anno, aveva grandi progetti per l’E3, definendolo un “anno fondamentale” per Xbox . In seguito alle notizie di oggi, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha annunciato che Xbox ospiterà il proprio evento digitale.

Spencer non ha riferito se l’evento si svolgerà nello stesso periodo della conferenza stampa E3, promettendo ulteriori notizie nelle prossime settimane.

“L’E3 è sempre stato un momento importante per il Team Xbox”, ha scritto Spencer su Twitter. “Data questa decisione, quest’anno celebreremo la prossima generazione di giochi con la comunità Xbox e tutti coloro che amano giocare tramite un evento digitale Xbox. Dettagli sui tempi e altro nelle prossime settimane.”

Ricordimo che l’organizzatore dell’E3 l’ESA sta attualmente esplorando varie opzioni per un evento online.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Fonte

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020