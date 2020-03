TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 è disponibile su PC e console

Nacon ha confezionato il trailer di lancio di TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 per celebrarne la pubblicazione odierna su PC e console.

Tra le caratteristiche principali del gioco spiccano:

Fisica delle moto realistica e gameplay impegnativo

Tutte le 38 miglia (60km) della Isle of Man Tourist Trophy meticolosamente ricreate

17 circuiti addizionali da esplorare e in cui migliorare le proprie capacità di guida

Un’area open-world per testare i riflessi e i settaggi delle moto

Una modalità Carriera profonda che offre l’opportunità di passare da amatore a vincitore del Senior TT

27 piloti e 13 motociclette TT disponibili, oltre a 5 moto leggendarie

Una camera posta sul casco per un’immersione ancora più totale

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. È prevista anche la pubblicazione di una versione per Nintendo Switch, ma questa vedrà la luce nella seconda metà del 2020.