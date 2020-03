PS5 e retrocompatibilità, arrivano chiarimenti da Sony

Se dopo la prima uscita ufficiale di PS5 le parole di Mark Cerny lasciarono intendere che la console fosse retrocompatibile solamente con un centinaio di giochi per PS4, causando l’immediata reazione di Microsoft, ora Sony ha diffuso un aggiornamento per fare ulteriore chiarezza sulla situazione.

La compagnia giapponese ha precisato che la retrocompatibilità di PS5 supporterà già al lancio la quasi totalità degli oltre 4000 videogiochi pubblicati nel corso degli anni su PS4. Non è tutto perché grazie alle superiori specifiche tecniche della prossima console, molti di questi titoli per PS4 riusciranno a sfruttare l’hardware di PS5 per girare a risoluzione più alta e con un frame rate più stabile.

