Bandai Namco Entertainment ha confezionato e diffuso il secondo Story Trailer di Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Purtroppo il video che trovate qui in alto è localizzato in lingua giapponese, ma è possibile vedere in azione il nuovo personaggio di Medina Orthinanos.

Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization Lycoris sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 22 maggio.