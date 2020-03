Resident Evil 3: nel prossimo remake il coltello non si romperà

Il coltello in Resident Evil 3 ha ricevuto un aggiornamento necessario.

Il remake di Resident Evil 3 andrà a risolvere uno dei grandi problemi in Resident Evil 2 Remake. Nel gioco tutti i coltelli avevano dei limiti di durata, il che significa che dopo pochi usi andavano a rompersi.

Ciò ha impedito ai giocatori di usarli per attaccare i nemici, salvo per quegli attacchi per liberarsi dalle prese dei zombie. Implementare la durabilità nei coltelli ha avuto anche lo sfortunato effetto collaterale di smorzare le run con il solo coltello. In Resident Evil 3, il coltello ora non si romperà più.

“Abbiamo lasciato il coltello inesauribile in Resident Evil 3, così potrete usarlo per sempre”, ha dichiarato il produttore Peter Fabiano.

“In un survival horror tutto è esauribile. Proiettili. Erbe mediche. C’è un limite di durata a tutti gli oggetti”, ha spiegato. “Quindi se finissi tutto, cosa avresti? Il coltello. È sempre qualcosa su cui puoi contare.”

Secondo Capcom, alcuni membri del team di sviluppo sono riusciti a finire il gioco solo con il coltello equipaggiato, quindi ora la comunità di videogiocatori potrà sbizzarrirsi nel fare lo stesso.

Resident Evil 3 uscirà il 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One.

