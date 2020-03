F1 2019: un campionato virtuale ospita gli attuali piloti di Formula 1

La stagione di F1, come la maggior parte dei principali sport internazionali, è stata attualmente sospesa. E come tanti atleti sportivi anche i piloti di Formula 1 hanno scoperto che uno dei modi migliori per tenersi occupati è sfidarsi online con la controparte virtuale della propria disciplina.

Così mentre i calciatori della Liga passano il weekend con FIFA 20, gli organizzatori della Formula 1 hanno annunciato la serie F1 Esports Virtual Grand Prix, che vedrà alcuni piloti attuali giocare a F1 2019 di Codemasters su PC con un livestream che verrà trasmesso in tutto il mondo.

È interessante notare che, poiché alcuni piloti sono piuttosto bravi dietro un volante virtuale e altri no, la competizione sarà “configurata in modo tale da incoraggiare gare competitive e divertenti”, ovvero un modo carino per dire che ad alcuni piloti verranno dati dei vantaggi come la riduzione del danno del veicolo, freni antibloccaggio opzionali e controllo della trazione.

Le gare si terranno negli stessi giorni in cui si sarebbero dovute tenere le gare reali, il che significa che la prima dovrebbe essere disputata da un momento all’altro, dato che il Gran Premio del Bahrain doveva svolgersi proprio oggi.

Dato che non tutti i piloti di F1 prenderanno parte al campionato virtuale, un gruppo di ex piloti, piloti di eSport e personaggi di spicco nel mondo dello sport, andranno a riempire i posti vacanti.

