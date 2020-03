Gwent arriva finalmente su dispositivi Android

Gwent: The Witcher Card Game è arrivato finalmente su dispositivi Android dopo aver debuttato su iOS a ottobre. La versione per Android arriva quasi un anno dopo che CD Projekt RED ha annunciato lo sviluppo delle versioni per smartphone del titolo free-to-play.

Qui sotto il trailer di lancio:

Per giocare a Gwent su un dispositivo Android, è necessario disporre di almeno 1,5 GB di RAM ed avere un sistema aggiornato ad Android 7.0 o successive. Chi ha già giocato su altri dispostivi basta collegarsi al proprio account GOG trasferire progressi e acquisti. La versione Android offre anche la funzionalità cross-play con PC e iOS.

L’interesse per il franchise è esploso dopo che Netflix ha pubblicato la prima stagione di The Witcher a dicembre, con la gente che si affolla per giocare (o ri-giocare) The Witcher 3. Tuttavia, quello stesso mese, CD Projekt Red ha dichiarato che avrebbe chiuso Gwent su PS4 e Xbox One per concentrarsi sulle versioni “più popolari” su PC e dispositivi mobili.

La versione di Android quantomeno dovrebbe aiutare alcuni giocatori console che non dispongono di un PC o di un dispositivo iOS a tornare su Gwent.

