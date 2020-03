PlayStation Plus: Uncharted 4 tra i giochi gratuiti di aprile

Sony ha svelato inavvertitamente la sua lineup PlayStation Plus di aprile 2020 prima del previsto. Il video di PlayStation Access è apparso un po ‘in anticipo e ha confermato che il prossimo mese, il 7 aprile 2020, gli abbonati potranno aggiungere Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0 alla loro collezione di giochi gratuiti.

Uncharted 4: A Thief’s End è arrivato su PlayStation 4 il 10 maggio 2016 e ha posto fine alla storia di Nathan Drake. Oltre alla campagna per giocatore singolo, ci sono opzioni multiplayer cooperative e competitive. Include anche miglioramenti per PlayStation 4 Pro.

Dirt Rally 2.0 è un gioco di corse di rally che offre alle persone la possibilità di affrontare corse fuoristrada. Ha 50 auto, piste ambientate in tutto il mondo e sistemi meteorologici realistici. Sono disponibili modalità single player e multiplayer, una delle quali è una vera e propria carriera nel mondo del rally. Il gioco stato lanciato a febbraio 2019.

I giochi PlayStation Plus di aprile 2020 potranno essere scaricati a partire dal 7 aprile 2020. Fino al 6 aprile, gli utenti possono ancora scaricare i giochi di marzo 2020, ovvero Shadow of the Colossus e Sonic Forces, entrambi per PS4.

Fonte