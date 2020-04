Nine Dots Studio ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo dedicato a The Soroboreans, il prossimo DLC di Outward.

Nel filmato che trovate qui in alto, Guillaume Boucher-Vidal, CEO dello studio di sviluppo, ci guida attraverso i nuovi contenuti che verranno introdotti in seguito alla pubblicazione di questa espansione.

Segnaliamo, infine, che The Soroboreans è ancora sprovvisto di una data di uscita e che dunque vedrà la luce prossimamente su PC, PS4 e Xbox One.