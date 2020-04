Fallout 76 arriva su Steam, gratis per chi ha già una copia per PC

Bethesda ha annunciato che Fallout 76 sta per approdare su Steam assieme all’attesa espansione Wastelanders.

L’incarnazione online della celebre saga post-apocalittica arriverà sulla piattaforma digitale di Valve a partire dal prossimo 14 aprile, in concomitanza con la pubblicazione dell’add-on che introdurrà, tra gli altri, i PNG umani all’interno del mondo di gioco.

Non è tutto, però, dal momento che Bethesda ha fatto sapere che regalerà la versione Steam di Fallout 76 a chiunque possieda già una copia del gioco per PC sul client proprietario del publisher statunitense. Per approfittare della promozione bisogna collegare il proprio account Bethesda.net a quello di Steam entro e non oltre il prossimo 12 aprile, in questo modo si ha diritto a una copia gratuita del gioco su Steam comprendente l’espansione Wastelanders.

