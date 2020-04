Marvel's Spider-Man e Just Cause 4 si aggiungono su PlayStation Now

PlayStation ha annunciato oggi la nuova serie di titoli che stanno arrivando su PlayStation Now.

Il gioco più importante che si unisce al servizio questo mese è sicuramente Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games. Uscito nel 2018 è diventato uno dei titoli di maggior successo di Sony nell’era PS4 e ha avuto innumerevoli elogi sia dalla critica che dai fan da quando è stato lanciato. Se non avete ancora giocato a Marvel’s Spider-Man questa è una grande opportunità per provarlo. Il gioco sarà disponibile su PS Now fino a fine estate, il 7 luglio.

La seconda aggiunta a PlayStation Now è un altro gioco open world, questa volta di Square Enix, Just Cause 4. Seppur non accolto allo stesso modo di Spider-Man, il gioco offre ore e ore di intratteniimento e presenta alcune meccaniche di gioco piuttosto divertenti. Just Cause 4 sarà disponibile sul servizio fino al 6 ottobre.

Infine, The Golf Club 2019 è l’ultima new entry su PS Now. Il gioco ci permette di rivivere in prima persona l’esperienza del Masters, iconico torneo golfistico.

L’abbonamento di PlayStation Now costa 9,99 € al mese se volete provare il servizio. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web di PlayStation.

Fonte