L'E3 2020 non sarà sostituito da nessun evento digitale

L’E3 2020 a quanto pare non sarà sostituito da un evento digitale, così hanno riportato gli organizzatori dello show.

L’evento è stato cancellato a causa dell’attuale pandemia di coronavirus e sarebbe dovuto essere sostituito da uno showcase digitale, tuttavia pare non sarà così. L’ESA ha infatti confermato che l’E3 2020 sarà cancellato definitivamente:

“Data l’interruzione causata dalla pandemia di COVID-19, non presenteremo un evento E3 2020 online a giugno”, si legge in una dichiarazione stampa. “Invece, collaboreremo con gli espositori per promuovere e presentare gli annunci delle singole compagnie nei prossimi mesi, anche su www.E3expo.com. Non vediamo l’ora di riunire il nostro settore e la nostra comunità nel 2021 per presentare un E3 reinventato che metterà in evidenza nuove offerte e che entusiasmi il nostro pubblico”.

È ufficiale dunque, l’E3 quest’anno non si farà, in nessuna forma.

