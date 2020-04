Dead Cells: la versione Android ha ora una data d'uscita

La versione Android di Dead Cells ha finalmente una data d’uscita. Il roguelike arriverà sul Google Play Store il 3 giugno. Il publisher Playdigious aveva precedentemente affermato che il port sarebbe arrivato nel terzo trimestre di quest’anno, quindi a differenza di molti altri giochi, è stato effettivamente pubblicato prima del previsto.

Lo sviluppatore Motion Twin ha annunciato lo scorso maggio che stava lavorando su una versione Android del roguelike. Questa includerà molte delle stesse opzioni ottimizzate per i dispositivi mobili presenti su iOS, come il sistema di controllo rielaborato, il supporto per i controller esterni e una modalità “auto-hit”.

Pre-registrandosi, il Play Store avviserà i giocatori quando Dead Cells sarà disponibile e si potrà rismarmiare il 10% rispetto al prezzo di listino (9,99 €). Nel frattempo, il gioco è in sconto su iOS per la prima volta. Per tutta la prossima settimana, Dead Cells sarà in offerta con uno sconto del 30% a 5,99 €.

