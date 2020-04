Google Stadia: l'abbonamento Pro è gratuito per due mesi

Con il coronavirus che continua ad attanagliare il mondo, le persone ormai vivono come detenuti nelle loro case per rispettare le misure restrittive nel tentativo di rallentare la diffusione del virus. Di conseguenza, diverse aziende del settore videoludico stanno cercando di incoraggiare il distanziamento sociale giocando ai videogiochi. Inoltre, Google Stadia offre la possibilità di giocare insieme e l’opportunità di aumentare il proprio pubblico con una versione di prova gratuita della piattaforma.

In un post di Stadia VP e del GM Phil Harrison, Google rilascia oggi una versione di prova per Google Stadia che consente a chiunque di giocare attraverso la piattaforma di streaming su vari dispositivi compatibili. Secondo Google, tutto ciò che serve per iniziare a giocare con Stadia è un account Gmail registrato.

Oltre a questo la società offre anche una versione di prova gratuita per le iscrizioni a Stadia Pro valida per i prossimi due mesi, a partire da oggi. I nuovi utenti che si registrano oggi a Stadia saranno automaticamente in grado di ottenere l’abbonamento a Stadia Pro, mentre ai membri attuali di Stadia Pro non verranno addebitati i prossimi due mesi di servizio. Gli utenti possono recedere dal servizio di abbonamento Pro una volta terminato il periodo di prova o continuare il servizio al prezzo di 9,99 € al mese.

Con l’iscrizione gratuita a Stadia Pro, gli utenti potranno accedere a nove giochi. L’elenco completo dei giochi disponibili gratuitamente con Stadia Pro è disponibile di seguito:

Secondo Harrison, Google sta inoltre apportando alcune modifiche temporanee all’utilizzo della larghezza di banda di Stadia per “un approccio responsabile al traffico internet”. Proprio come altre società tra cui Sony, Google regolerà la risoluzione dello schermo predefinita per i giochi Stadia da 4K a 1080p al fine di ridurre l’utilizzo della larghezza di banda di internet.

Fonte

To help people connect with friends online & have some fun during these challenging times, we're opening up Stadia for everyone. You'll also get 2 months of free access to Stadia Pro with some free games to play!

Check out our blog for all the details → https://t.co/n27t4Pmnn4

— Stadia (@GoogleStadia) April 8, 2020