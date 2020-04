Streets of Rage 4: l'uscita verrà confermata a breve da Dotemu

Oggi è stata avvistata una presunta data d’uscita per Streets of Rage 4 sul Nintendo eShop europeo che vedrebbe il piacchiaduro di Dotemu in arrivo per il 23 aprile. Lo sviluppatore in risposta al leak ha rapidamente pubblicato che “non può ancora confermare” la data di pubblicazione summenzionata.

We are aware that some of you have seen a release date leaked this afternoon. Right now we cannot confirm it yet and apologize for the confusion.

We will keep you updated officially as soon as possible and thank you for your patience.

— dotemu (@Dotemu) April 8, 2020