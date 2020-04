Il celebre doppiatore di videogiochi Troy Baker ha suggerito l’arrivo di un grande annuncio. Dato il suo coinvolgimento in due imminenti giochi ad alto budget – The Last of Us 2 e Marvel’s Avengers – il vago tweet potrebbe riferirsi ad alcune possibilità.

È difficile trarre conclusioni specifiche perché il commento è stato così breve che non ha lasciato alcun indizio. Baker interpreta sia Joel in The Last of Us 2 che Bruce Banner (aka Hulk) in Avengers. The Last of Us 2 è stato recentemente posticipato a data da destinarsi nonostante lo sviluppo fosse quasi terminato, mentre gli Avengers mirano ancora al 4 settembre, anche se la data potrebbe cambiare a causa della pandemia di coronavirus.

I fan di Baker hanno ipotizzato che potrebbe riferirsi alle demo pubbliche per The Last of Us 2 o Avengers, ma c’è anche una possibilità che si riferisca a un progetto non ancora annunciato, o che abbiamo visto in precedenza come il nuovo gioco di Batman in sviluppo da WB Montreal. Ricordiamo tra l’altro che Baker ha dato la voce proprio all’antagonista in Batman: Arkham Knight.

Certo, potrebbe tranquillamente riferirsi a qualcos’altro, incluso un progetto che non ha nulla a che fare con i videogiochi, ma dato il suo lavoro nel settore videoludico è lecito ipotizzare qualcosa di correlato.

Some big news coming soon. Stay tuned. — Troy Baker (@TroyBakerVA) April 8, 2020