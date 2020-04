Danganronpa: aperto il sito teaser per il decimo anniversario

Spike Chunsoft ha lanciato un nuovo sito teaser per celebrare il decimo anniversario della strana serie Danganronpa. Il nuovo sito giapponese ospiterà una serie di streaming live, annunci e altre rivelazioni legate alla visual novel “dark mystery”.

Al momento, sul sito è stato pubblicato solo un breve video per celebrare l’anniversario (lo trovate qui sopra), insieme alle informazioni su alcuni dei piani per i festeggiamenti rivelati in precedenza. Questi includono il primo dei nuovi live streaming a cadenza mensile: “Dangan TV: Hope Goes Forward!”, l’annuncio della trilogia originale per piattaforme mobile e infine l’esistenza della collaborazione tra Danganronpa e il titolo horror di NetEast Games Identity V.

Se siete dei fan di Danganronpa questo è senz’altro un momento entusiasmante. Il franchise è rimasto fermo per un bel po’, ma pare che Spike Chunsoft abbia grandi novità in serbo per tutti gli appassionati. Per scoprire cosa bolle in pentola dobbiamo attendere gli streaming in programma per i prossimi mesi.

Ricordiamo che i vari giochi della serie Danganronpa sono disponibili su PS4, PS Vita e PC.

