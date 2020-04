For the King è gratuito su Epic Games Store

For the King è ora gratuito su Epic Games Store. Gli utenti di Epic Games Store possono scaricare il titolo fino al 30 aprile.

For the King combina combattimenti a turni ad elementi roguelike. Ogni playthrough è diverso e presenta mappe procedurali, missioni ed eventi. Può essere giocato in modalità giocatore singolo o in modalità cooperativa online. Include anche tutti i contenuti di espansione rilasciati, tra cui Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold-Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep e molto altro.

La prossima settimana sarà invece il turno del titolo horror di Frictional Games, Amnesia: The Dark Descent che sarà gratuito insieme al gioco di ruolo Crashlands.

