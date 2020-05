Codemasters annuncerà presto un nuovo DiRT

Codemasters ha fatto sapere che presto annuncerà un nuovo videogioco appartenente al franchise di DiRT.

Con un comunicato diffuso nelle scorse ore sul sito ufficiale, la compagnia ha reso noto che questo titolo è attualmente in lavorazione presso uno studio diverso da quello che ha dato i natali alle due incarnazioni della serie Rally (di cui recentemente è stata pubblicata la versione GOTY), dunque è molto probabile che si tratterà di un’esperienza automobilistica più tradizionale.

Codemasters promette che non bisognerà attendere a lungo per assistere all’annuncio ufficiale, quindi è possibile che il nuovo DiRT possa palesarsi già nelle prossime settimane.

Condividi con gli amici Inviare