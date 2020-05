Un interessante trailer totalmente incentrato sul personaggio di Ellie è stato rilasciato da Naughty Dog sui canali ufficiali di PlayStation.

Il nuovo video lascia chiaramente intendere come in The Last of Us Part II l’adolescente problematica che avevamo lasciato al termine del primo capitolo è ormai cresciuta e si è trasformata in una vera e propria dura.

Tuttavia, come lasciano chiaramente intendere le cicatrici mostrate in diverse scene e le continue angherie subite da parte di personaggi dalla dubbia moralità, è chiaro come questa maturazione sia passata attraverso momenti tutt’altro che felici.

Anche il rapporto con Joel potrebbe essere messo in discussione da scelte morali differenti, che dal trailer sembrano vedere Ellie decisamente schierata verso un approccio più vendicativo.

Insomma un interessante assaggio di trama per chi è riuscito ad evitare gli spoiler alla base delle polemiche dei giorni scorsi, in attesa dell’uscita di The Last of Us Part II il prossimo 19 giugno.