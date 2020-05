Robocop si aggiunge al roster di Mortal Kombat 11

Come vi avevamo preannunciato, pochi minuti fa i social ufficiali di Mortal Kombat 11 hanno presentato al mondo la nuova espansione del picchiaduro di NetherRealm Studios.

Il nuovissimo DLC denominato Aftermath uscirà il prossimo 26 maggio introducendo una nuova storia “cinematica”, tre nuovi personaggi (tra cui Fujin e Sheeva) oltre a tre nuove skin per personalizzare i propri combattenti.

The story of #MK11 ain't over yet.

Mortal Kombat 11: Aftermath releases May 26th on all digital platforms! #MKAftermath https://t.co/wn44Ii6JyF pic.twitter.com/j7Efy4uoyF

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) May 6, 2020