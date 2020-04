The Last of Us Part 2: attenzione agli spoiler dopo un'enorme leak

Notizia di pubblica utilità: segnaliamo che in queste ore si stanno moltiplicando in Rete gli spoiler relativi a The Last of Us Part 2 a causa di un enorme e massiccio leak di video pubblicati su diverse piattaforme di condivisione.

Ovviamente in questo articolo non troverete alcun link o menzione ai contenuti di questa grande fuga di notizie, per rispetto nei confronti di voi lettori che attendete (come anche gran parte della redazione) l’ultima fatica di Naughty Dog in arrivo in esclusiva su PS4. Ci teniamo tuttavia a segnalare che le informazioni riportate in queste ore sono reali, dunque il rischio di rovinarsi l’esperienza è effettivamente concreto, tanto più che il leak spoilerebbe diversi passaggi importantissimi di The Last of Us Part 2, compreso il finale dell’opera.

Infine, per dovere di cronaca riportiamo che tale fuga di notizie sarebbe riconducibile a un dipendente di Naughty Dog infuriato nei confronti dello studio californiano per una questione relativa al pagamento di alcune somme di denaro. Tale dipendente, che immaginiamo abbia ora perso il lavoro, avrebbe messo online numerosi video in suo possesso nel tentativo di vendicarsi e, di conseguenza, rovinare l’esperienza ai giocatori che attendono spasmodicamente la pubblicazione di questo gioco per PS4.

A questo punto non possiamo far altro che invitarvi a essere molto cauti mentre navigate sulla Rete giacché questi filmati, o comunque le informazioni riportate nei video, potrebbero comparire all’improvviso dinanzi ai vostri occhi.

