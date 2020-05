Immortal Realms: Vampire Wars in uscita il 28 agosto

Kalypso Media ha fatto sapere come il suo intrigante strategico a tema vampiresco sarà finalmente rilasciato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 28 agosto.

Immortal Realms: Vampire Wars, ci metterà alla guida di un impero, nel bel mezzo di una guerra tra clan di vampiri – guidati dai carismatici Dracul, Moroia e Nosfernus – desiderosi di imporre il loro dominio su tutta l’umanità.

Oltre alla parte gestionale, il titolo sviluppato da Palindrome Interactive (già disponibile per il preorder) ci permetterà di sfogare i nostri istinti bellici in un classico strategico a turni, rinnovato con unità leggendarie e tecnologie ad hoc per i nostri eserciti di non morti.

Grande attenzione sarà poi posta sulla trama, visto che Immortal Realms: Vampire Wars ci permetterà di immergerci in un complesso e tetro mondo dominato da oscuri signori in eterna lotta tra loro, dove alla guerra sul campo si alternano avvincenti colpi di scena.