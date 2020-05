TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 sbarca ora su Nintendo Switch

Per tutti i centauri che desiderassero cimentarsi nello storico Isle of Man Tourist Trophy in modalità portatile, oggi è il giorno giusto per tirar fuori la vostra fidata Nintendo Switch e iniziare a scaldare i motori.

Da poche ora, infatti, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 è stato finalmente reso disponibile anche sulla console ibrida di Nintendo, permettendoci di portare con noi la leggendaria gara britannica anche in viaggio.

Il titolo sviluppato da KT Racing – disponibile anche su Steam, PlayStation 4 e Xbox One – ricrea tutte le 38 miglia della competizione originale, aggiungendo anche 17 circuiti addizionali per rimpolpare la propria offerta, il tutto collegato da un’area open-world dove poter affinare i propri riflessi.

Tra i 27 piloti e le 17 moto presenti in TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, vanno segnalate anche 5 moto leggendarie, che hanno fatto la storia di questa emozionante competizione.