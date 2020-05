L'Epic Games Store offre GTA V gratis, e il sito va subito down

Grande offerta attualmente in corso sul negozio online di Epic Games, che nell’angolo delle promozioni che l’hanno reso celebre, ha oggi reso disponibile GTA V totalmente gratis.

Il regalo del pluripremitato titolo di Rockstar Games era stato da più fonti ipotizzato come molto probabile, e in effetti tutte le anticipazioni si sono rivelate fondate quando il Gioco Misterioso, previsto in regalo da questo pomeriggio, è stato finalmente svelato.

Tuttavia, la foga dei fan per accaparrarsi la propria copia gratuita di Grand Theft Auto V, ha fatto sì che i server registrassero un enorme numero di accessi, in grado di mettere in seria difficoltà la capacità delle infrastrutture dell’Epic Games Store, andato ben presto ko.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020