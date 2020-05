Tutti i dettagli sull'annuncio di Paper Mario: The Origami King

A sorpresa Nintendo ha da poco annunciato l’attesissimo ritorno di Paper Mario, pronto ad una nuovissima avventura in esclusiva su Switch.

Paper Mario: The Origami King, vedrà il nostro integerrimo idraulico italiano alle prese con una nuova minaccia tutta di carta, che potremo affrontare a partire dal 17 luglio.

Come è possibile evincere anche dal divertente trailer diramato da Nintendo, la principessa Peach è stata ottenebrata dall’oscuro potere degli origami, e con lei anche gli altri amici del Regno dei Funghi sono in grave pericolo.

Re Olly, sovrano del Regno degli Origami, ha infatti deciso di piegare (letteralemente) al suo volere tutti gli abitanti del mondo 2D di Paper Mario, trasformando persino gli infidi scagnozzi di Bowser in soldati completamente plagiati dal suo potere.

In Paper Mario: The Origami King, il nostro amato Mario potrà sfruttare una nuova abilità chiamata “Arti magni” che gli permetterà di interagire con l’ambiente circostante in modi mai visti prima, stimolando la fantasia nella risoluzione di enigmi di varia natura.

Il gioco inoltre introdurrà un nuovo sistema di combattimento basato su una piattaforma ad anello, spingendo i giocatori ad allineare i nemici come in un puzzle game, di modo da massimizzare i danni inflitti in ognuno dei turno a disposizione.

Non mancheranno neanche i minigiochi che, assieme alle tante sorprese ancora avvolte dal mistero, si spera porteranno il titolo Nintendo verso nuove vette di divertimento.