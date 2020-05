Halo Infinite tornerà a mostrarsi a luglio durante l'evento Xbox 20/20

Uno dei titoli più attesi dai fan Xbox, Halo Infinite, tornerà a farsi vivo durante l’evento digitale organizzato da Microsoft che si terrà nel corso del mese di luglio.

A darne notizia ci ha pensato direttamente 343 Industries in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito ufficiale della serie. Lo studio afferma che Halo Infinite sarà uno dei protagonisti della kermesse digitale estiva che si inserisce all’interno di Xbox 20/20, il programma della Casa di Redmond che punta a offrire un evento al mese fino alla fine dell’anno. Nel corso della trasmissione di luglio, infatti, verranno mostrati i titoli first party in arrivo su Xbox Series X (e non solo).

A tal proposito, vi ricordiamo che Halo Infinite sarà sì disponibile sulla prossima console Microsoft, ma approderà anche su PC e Xbox One.

Condividi con gli amici Inviare