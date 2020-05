Tencent aprirà un nuovo studio di sviluppo in Nord America

Tencent sta per aprire un nuovo studio di sviluppo con sede in Nord America guidato da Scott Warner, veterano dell’industria con un passato in Electronic Arts e Ubisoft.

A darne notizia ci ha pensato lo stesso Warner con un breve messaggio diffuso su Twitter, il quale ha fatto sapere che presto partirà il processo che porterà all’assunzione del personale. Scott Warner ha poi precisato che non è ancora stato deciso dove verrà fondato questa nuova realtà, spiegando che il quartier generale potrebbe essere o a Seattle o a Los Angeles.

Il nuovo studio di Tencent si occuperà di sviluppare videogiochi cosiddetti tripla A, dunque produzioni ad alto budget per PC e console.

