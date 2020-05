Lo studio italiano DESTINYbit è stato acquisito da Amplifier Game Invest

Amplifier Game Invest, una società controllata da Embracer Group, ha fatto sapere di aver appena acquisito DESTINYbit, lo studio italiano che ha dato i natali allo strategico in tempo reale Empires Apart.

“Il team dietro DESTINYbit brilla per passione ed efficienza e abbiamo trovato un gruppo di sviluppatori ansioso di creare esperienze che vadano molto oltre i canoni tradizionali. Hanno l’abilità di innovare nell’espressione e nel game design, mantenendo i più alti standard di qualità. Noi di Amplifier siamo rimasti impressionati e divertiti“, ha dichiarato Per-Arne Lundberg, CEO di Amplifier Game Invest.

DESTINYbit è formato da quattro sviluppatori organizzati in maniera distribuita su tutto il territorio italiano. Il loro prossimo gioco, Dice Legacy, introdurrà i giocatori a un city builder survival basato sui dadi, ambientato in un mondo ad anello che fluttua nello spazio.

“L’approccio che Amplifier ha all’investimento è davvero unico e siamo onorati di entrare a far parte di una famiglia così incredibile. Abbiamo da offrire una visione unica e molto forte e siamo estremamente grati di aver trovato un partner che crede in essa. Pensiamo inoltre che questo rappresenti un importante momento per la scena italiana degli sviluppatori e faremo del nostro meglio per onorare il nostro paese“, ha detto Gian Paolo Vernocchi, CEO e Co-Fondatore di DESTINYbit.

