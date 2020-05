Borderlands 3, ecco il terzo DLC Bounty of Blood: A Fistful of Redemption

Nel corso del Borderlands Show andato in onda nella serata di ieri, Gearbox Software ha annunciato i dettagli e la data di uscita di Bounty of Blood: A Fistful of Redemption, il terzo DLC a pagamento di Borderlands 3.

In questo contenuto aggiuntivo bisognerà affrontare una banda di fuorilegge che utilizzano delle belve come cavalcature sul pianeta di frontiera Gehenna. L’espansione sarà corredata da nuove dinamiche di gioco, come la motobestia personalizzabile con cui percorrere le vaste pianure di Gehenna. “Ogni western ha bisogno del suo cavallo“, afferma il direttore creativo Matt Cox. “Il cavallo dei cacciatori della Cripta è la motobestia, metà moto a reazione e metà creatura“. Bounty of Blood: A Fistful of Redemption sarà disponibile dal prossimo 25 giugno.

Infine, gli sviluppatori hanno annunciato Strage alla Breccia del Guardiano, un’altra sfida avanzata che metterà alla prova le abilità e l’equipaggiamento dei giocatori dal 4 giugno.