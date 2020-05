Fallout 76: le Stagioni saranno gratuite per tutti i giocatori

In seguito al lancio di Wastelanders, l’ultima espansione di Fallout 76, Bethesda ha annunciato l’arrivo di un sistema di Stagioni con il quale introdurre sempre nuovi contenuti a intervalli regolari.

Dopo un po’ di confusione, la compagnia ha voluto precisare via Twitter che queste Stagioni saranno accessibili gratuitamente da tutti i giocatori. Da notare, però, che Bethesda non esclude l’inclusione di alcuni bonus esclusivi riservati agli utenti abbonati al servizio Fallout 1st, la sottoscrizione annuale in stile MMORPG di Fallout 76. In questo caso si tratta comunque di contenuti in arrivo in un momento successivo, infatti per ora il team vuole semplicemente pubblicare la prima stagione di contenuti e ricevere il feedback dei giocatori.

Per quanto riguarda le tempistiche, infine, la prima stagione dovrebbe vedere la luce nel corso dell’estate, anche se non si conosce ancora la data di lancio ufficiale.

