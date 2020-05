Grounded: presto disponibile una demo su PC e Xbox One

Obsidian Entertainment e Xbox Game Studios hanno annunciato che presto verrà distribuita una demo di Grounded, sia su PC che su Xbox One.

La versione dimostrativa sarà esclusivamente single player e potrà essere utilizzata per un tempo limitato: la demo sarà infatti attiva dal 9 al 14 giugno prossimi su entrambe le piattaforme. Gli sviluppatori spiegano che la versione console di questo dimostrativo sarà accessibile solamente agli Xbox Insider, mentre quella PC verrà distribuita in occasione dello Steam Game Festival che si terrà in quegli stessi giorni. In quest’ultimo caso, poi, la demo di Grounded sarà accessibile a tutti gli utenti della piattaforma.

Per finire, vi ricordiamo che Grounded sarà disponibile in Accesso Anticipato dal 28 luglio sia su PC che su Xbox One.

