Fast & Furious Crossroads, rivelati gameplay trailer e data d'uscita

Bandai Namco, Universal Games e Slightly Mad Studios hanno da poco pubblicato il primo gameplay trailer del nuovo gioco dedicato alla saga cinematografica sulle corse clandestine di Vin Diesel e soci.

Contestualmente, è stata rivelata anche la data di uscita di Fast & Furious Crossroads, che sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal prossimo 7 agosto.

Nel titolo, che si preannuncia tamarro e fuori di testa proprio come i film da cui trae ispirazione, potremo incontrare alcuni tra i personaggi più amati della saga, a partire dal già citato Vin Diesel, passando per Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson, più alcune new entry d’eccezione come Sonequa Martin-Green e Asia Kate Dillon.

Tra i contenuti annunciati per Fast & Furious Crossroads c’è anche una particolare modalità multiplayer, che vedrà confrontarsi tre squadre di giocatori in gare all’ultima sportellata.