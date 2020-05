The Last of Us: Part 2, vediamo la nuova presentazione del gameplay

Come avvenuto qualche giorno fa per Ghost of Tsushima, Sony ha dedicato un altro State of Play a The Last of Us: Part 2, mostrandone in dettaglio il gameplay.

Nel video che trovate qui in altro, il game director Neil Druckmann ci illustra diversi dettagli della trama e del sistema di gioco. In particolare vediamo che le nuove ambientazioni potranno essere attraversate sia sul dorso di un cavallo che a bordo di una barca, in questo modo la protagonista Ellie potrà percorrere lunghe distanze in poco tempo e raggiungere in fretta la sua destinazione. Il filmato ci offre l’occasione di fare la conoscenza con le varie fazioni presenti all’interno del mondo di The Last of Us: Part 2, tra cui nuovi nemici che Ellie combatterà con rinnovata brutalità, oppure puntando a un approccio più silenzioso.

Prima di lasciarvi, segnaliamo che il video presenta scene di violenza particolarmente cruda, per questo consigliamo la visione solo a un pubblico adulto. Vi ricordiamo, infine, che The Last of Us: Part 2 sarà disponibile su PS4 dal prossimo 19 giugno.